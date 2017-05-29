В Пензе прошел велопарад

Велосипедистам предстояло объехать «Дизель-Арену» по ул. Окружной, дороге-дублеру, Карпинского и Зеленодольской.

«Общая протяженность маршрута составила порядка пяти километров. Главным требованием к участникам велопарада было умение ездить на велосипеде и знание ПДД. Дети до 16 лет допускались к заезду в сопровождении взрослых либо в составе организованных групп», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В велопараде принял участие Иван Белозерцев. Перед началом заезда он поздравил самого опытного его участника — 77-летнего Владимира Хлебушкина, который победил в номинации «Ретро» с 60-летним велосипедом. Все финишировавшие велосипедисты смогли принять участие в розыгрыше ценных призов.

«Это прекрасно, что у нас столько поклонников велоспорта, что люди пришли на велопарад целыми семьями. Это здоровый образ жизни, совместное времяпрепровождение для детей и взрослых, хорошее настроение!» — отметил губернатор.