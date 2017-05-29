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В Пензе состоялись соревнования по мотокроссу

28 мая в 21:47 290 просмотров
«Сура».

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28 мая в Пензе состоялись гонки на мотодроме «Сура».

Торжественному открытию лично-командных соревнований по мотокроссу, посвященных Дню Победы, не помешала плохая погода. Поддержать спортсменов пришел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Нашим заслуженным ветеранам спорта подрастает прекрасная смена. Пензенские мотогонщики вносят весомый вклад в копилку успехов регионального спорта. Прекрасная физическая подготовка, мужество и целеустремленность — слагаемые их побед. Молодежь горит желанием реализовать свой потенциал, это заметно каждому, кто наблюдает за ходом соревнований», — отметил глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/05/28/14584351

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