В Мокшанском районе легковушка столкнулась с фурой

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 28 мая в 13.17 на 589 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и фура Scania.

В результате столкновения пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка.