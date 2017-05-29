В Мокшанском районе легковушка столкнулась с фурой

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 28 мая в 13.17 на 589 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и фура Scania.
В результате столкновения пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.
В Мокшанском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 28 мая в 13.17 на 589 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и фура Scania.
В результате столкновения пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.