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В Мокшанском районе легковушка столкнулась с фурой

29 мая в 08:02 554 просмотра

В Мокшанском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 28 мая в 13.17 на 589 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и фура Scania.

В результате столкновения пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5355607/

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