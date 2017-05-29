В России предложили запретить детям участие в опасных турпоходах

Роспотребнадзор предложил ограничить возможность детей участвовать в опасных туристических походах, чтобы сократить риск гибели при несчастных случаях на природе.

Как сообщают «Известия», соответствующая инициатива содержится в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей». Документ был представлен президенту РФ Владимиру Путину в апреле. В Роспотребнадзоре завили, что для развития инициативы ждут от главы государства соответствующих поручений.

«Нуждаются в определении критерии отнесения туристских маршрутов к маршрутам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). Следует установить особенности, включая случаи запретов прохождения таких маршрутов детьми», — отмечается в документе.

По мнению экспертов, камнем преткновения в этой инициативе может стать классификация туристических маршрутов на безопасные, опасные или потенциально опасные — которые представляют угрозу для детей, к примеру, только при плохой погоде.

Также в законодательной базе РФ пока отсутствует комплекс документов, которые регламентировали бы защиту детей как потребителей туристических продуктов.