В России будущих водителей будут проверять на агрессивность

Как сообщили «Известиям», проверка будет выявлять уровень агрессивности и враждебности будущего водителя.
«Критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог», — отметил научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им.
По мнению экспертов-психологов, если человек замечен в превышении скорости пять и более раз, то у него — явные нарушения психики.
Вместе с тем, многие опасаются, что новая проверка вызовет дополнительные траты средств из бюджета и создаст почву для коррупции.