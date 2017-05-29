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В России будущих водителей будут проверять на агрессивность

29 мая в 08:45 218 просмотров
, которые разрабатываются в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени Сербского.

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В России водителей будут проверять на агрессивность по новым тестам, которые разрабатываются в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени Сербского.

Как сообщили «Известиям», проверка будет выявлять уровень агрессивности и враждебности будущего водителя.

«Критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог», — отметил научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В. П. Сербского Дмитрий Калинкин.

По мнению экспертов-психологов, если человек замечен в превышении скорости пять и более раз, то у него — явные нарушения психики.

Вместе с тем, многие опасаются, что новая проверка вызовет дополнительные траты средств из бюджета и создаст почву для коррупции.


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