В Нижнем Ломове участники автокросса высоко оценили трассу (видео)

В Нижнем Ломове на трассе «Золотой колос» прошел первый этап чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту. В соревнованиях приняли участие 60 экипажей из восьми субъектов страны. За зрелищными заездами наблюдали сотни болельщиков не только из Сурского края, но и соседних областей.

Участников регионального этапа чемпионата России по автоспорту Пензенская область встретила небольшими, но продолжительными осадками. Для проведения турнира погода — практически идеальная. Главное, со слов гонщиков, чтобы мелкий дождь не превратился в ливень.

«В том году было еще хуже, воды было по колено, мы плавали. Все равно, кто-то добирался до финиша, а кто-то нет. В этом году будет получше, покрытие трассы лучше сохранилось с осени. Так что заезды будут очень интересные», — сказал участник соревнований по автомобильному кроссу из г. Нижний Ломов Алексей Челноков.

Нижнеломовская трасса «Золотой колос» считается одной из самых сложных в России. Покорить ее ежегодно стремятся десятки спортсменов. На этот раз участие в турнире приняли гонщики из Москвы, Воронежа, Тамбова, Орла и других городов. Состязания проходят в пяти классах автомобилей, сообщает телеканал «Экспресс».

«В классе Д2-классика собраны самые сильнейшие спортсмены. Здесь катаются неоднократные чемпионы России. То же самое в переднеприводных классах, есть мастера спорта, есть неоднократные победители Кубка России, призеры первенства России», — рассказал президент федерации автомобильного спорта Пензенской области Сергей Поляков.

Преодолеть два километра по мокрому грунту — задача не из легких. Несмотря на колоссальный опыт выступлений, некоторым спортсменам не удалось справиться с управлением.

Пока одни участники турнира покоряют трассу, другие в очередной раз проверяют готовность своих железных коней. Каждый из них по-своему уникален: гонщики собирают их буквально по частям, вручную. На это уходят месяцы кропотливой работы. Например, спортсмен из Пензы Алексей Киреев вместе с командой создавал машину около года.

Несмотря на ветер и дождь, понаблюдать за зрелищными заездами собрались сотни человек. Вместе со зрителями за оппонентами наблюдали и сами участники автокросса.

«Это самая лучшая трасса в России. Такой трассы естественной больше нет: с поворотами, разгонами, скоростной», — поделился участник соревнований по автомобильному кроссу из г. Нижний Ломов Андрей Ширчков.

«Я приехал, можно сказать, отдохнуть, получить адреналин, погоняться, познакомиться с участниками, с трассой», — рассказал участник соревнований по автомобильному кроссу из г. Арзамас Илья Харитонов.

Победители соревнований получили дипломы, кубки и ценные подарки. Все они примут участие во втором этапе чемпионата страны по автокроссу. В 2017 году он снова пройдет на Нижнеломовской трассе «Золотой Колос» в сентябре.