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Левин посетит Пензу с трехдневным визитом

29 мая в 14:36 344 просмотра

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин приедет в Пензу 30 мая.

Как сообщили в общественной приемной народного избранника, Леонид Левин будет находиться в Пензенской области три дня.

За это время он планирует провести ряд рабочих встреч, принять участие в круглых столах, посвященных Международному Дню охраны окружающей среды и актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности при использовании ресурсов интернета, во всероссийском экологическом детском фестивале и др.

31 мая Леонид Левин проведет прием граждан в администрации Бессоновского района (с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д.2), а 1 июня встретится с жителями Октябрьского района Пензы в парке «Олимпийский» во время празднования Дня защиты детей.


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