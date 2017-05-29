Пензенские дороги ремонтирует 21 бригада

21 бригада по ремонту улично-дорожной сети города Пензы работает на территории города 29 мая.

Установка бордюрного камня организована на улицах Мира, Терешковой, проспекте Победы, Володарского, Пушкина и Кулакова.

Фрезерование ведется ремонтными бригадами на улицах Кулибина и Лазо. Подготовка к ремонту проходит на улицах Краснова, Терешковой, Кулибина, Лазо, проспекте Победы, Подольской, Пермской, Кирпичной, Г. Титова, Леонова, Побочиской, Куакова, а также на автодороге от улицы Г. Титова к стадиону «Зенит».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, асфальтирование дорог производится на следующих улицах: Беляева, Пермская и Подольская.

На улицах Антонова, Нейтральной, Свободы, Бакунина, Плеханова, Володарского, а также на улице Красной, начиная от М. Горького до Пушкина, будет произведен ремонт струйно-инъекционным методом.