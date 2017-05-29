В России научились определять возраст человека по сонной артерии

Российские ученые выяснили, что биологический возраст человека с высокой точностью можно определить по состоянию его сонной артерии.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью в журнале Aging.

«Проблему определения биологического возраста человека пытаются решить уже не одно десятилетие. Наиболее точные на сегодня методики, базирующиеся на данных о состоянии ДНК клеток, позволяют предсказывать возраст со средней ошибкой менее трех лет, но требуют при этом дорогостоящего оборудования. Наша же методика базируется на той информации, которую может о пациенте получить любая современная клиника», — рассказал сотрудник МФТИ Алексей Москалев.

Ученые МФТИ, Центра геронтологии и институтов РАН проанализировали, как меняется работа сердечно-сосудистой системы у здоровых людей, диабетиков и гипертоников по мере их старения. Для проведения сравнений ученые разработали специальную систему искусственного интеллекта, которая помогла им найти различия в том, как меняется кровеносная система по мере старения человеческого тела, в том числе — толщина стенок сосудов, ширина артерий, количество бляшек холестерина и прочих нарушений в их работе.

Анализ показал, что состояние сонной артерии можно использовать для определения биологического возраста с погрешностью в шесть-семь лет для женщин и мужчин. Такие оценки менее точны, чем результаты генетических анализов, однако и их, по словам исследователей, должно хватить для выявления серьезных проблем со здоровьем.

Например, в ходе анализа данных, полученных при обследованиях 300 пациентов при помощи аппарата УЗИ в Центре геронтологии, выяснилось, что диабет и гипертония повышают средний возраст человека на три и три с половиной года.

«Так как источником информации является только сердечно-сосудистая система, уточнение биологического возраста требует дополнительных исследований, учитывающих прочие факторы. Однако последние исследования показали, что связь состояния сосудов с биологическим возрастом оказалась даже выше, чем связь с химическим составом крови», — отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.