Чем обернутся для пензенцев новые нормативы на содержание СОИ

С 1 июня в России начнут применять нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества (СОИ) в многоквартирных домах. Какие подводные камни в себе таит это нововведение, рассказала начальник пензенского управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко.

Плюс в том, отметила Инна Левченко, что новые тарифы будут несколько ниже, чем действующие сейчас. Однако ждать уменьшения сумм, выставленных в платежках, не приходится.

«Сейчас норматив стал меньше, но в оплату электроэнергии теперь включены чердаки и подвалы. Поэтому насколько сумма изменится, можно будет судить лишь по прошествии месяца — в июле», — пояснила собеседница.

Теперь о самих тарифах на содержание общедомового имущества. Для Пензенской области нормативы потребления холодной и горячей воды, электроэнергии утвердили 19 мая. Документ размещен в открытом доступе на сайте областного управления по регулированию тарифов. Пензенцам стоит обратить на него внимание, потому что тарифы зависят от многих факторов, в том числе — этажности здания. Например, жители девятиэтажек будут платить по нормативу в 0,027, а 16-этажки — по 0,012. Разница в сумме будет.

!!!Также надо помнить о том, что если жители дома используют ресурс меньше установленного норматива, плату им обязаны выставить исходя из показания счетчиков, а если больше — строго по нормативу, не больше.

«Наша позиция такая: если граждане потребили меньше норматива, то должны заплатить только за потребленный ресурс. Мы — на стороне граждан и требуем перерасчета при выявлении фактов выставления завышенных сумм», — подчеркнула Инна Левченко.

А в Пензенской области уже такие прецеденты были. С января по июнь (то есть с того времени, как термин «общедомовые нужды» заменили на «содержание общедомового имущества» и сумма перекочевала в строку «за жилищные услуги») по таким фактам управление Госжилстройтехинспекции выдало 48 предписаний.

«В июле граждане уже получат платежки, выданные с применением нового норматива, и при возникновении вопросов или спорных ситуаций, связанных с начислением платы, мы будем проводить проверки. Мы будем проверять начисление платы, также у нас есть возможность проверить обоснованность установления этих нормативов», — отметила Инна Левченко.