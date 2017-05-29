Белозерцев: Необходимо стимулировать проектную деятельность

29 мая на оперативном совещании в правительстве Пензенской области обсудили вопрос внедрения проектного управления в работу государственных органов власти региона.

«В инвестиционном послании пензенского губернатора, озвученном в декабре прошлого года, была поставлена задача — ввести механизм проектного управления в деятельность органов власти на территории региона», — напомнили в пресс-центре облправительства.

В структуре облправительства был создан отдел проектной деятельности, утверждена нормативно-правовая база, разработаны методические рекомендации и назначены лица, ответственные за создание механизмов проектного управления. При правительстве был сформирован проектный комитет — совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В ходе последнего заседания комитета были рассмотрены и утверждены четыре областных проекта: по развитию отрасли туризма, совершенствованию механизма управления путем применения современных коммуникационных возможностей и повышению доступности медпомощи.

«У нас есть попытки внедрения передового опыта российских регионов, надо идти по проектному пути. Это дает возможность руководителям более эффективно планировать и организовывать свою работу, через проектные решения добиваться наиболее весомых результатов при тех же финансовых затратах», — отметил губернатор.

Он пояснил, что к работе проектного офиса необходимо привлекать самых активных представителей профессиональных сообществ и граждан, которые могли бы генерировать новые идеи.

«Проектную деятельность необходимо стимулировать, поощрять успешные результаты, чтобы люди погружались в тему, над которой они работают, искали лучшие творческие решения. С помощью проектного офиса достичь можно многого», — подчеркнул он.