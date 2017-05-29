В Пензенской области легализовали более 60 тыс. работников

«Я давал поручение разобраться с теневой занятостью, работа по выявлению тех граждан, с кем не оформлены трудовые отношения, ведется. В прошлом году, по статистике, мы легализовали 66 380 рабочих мест», — сказал глава региона.



Иван Белозерцев поинтересовался у председателя облправительства Николая Симонова, насколько это повлияло на нагрузку ТФОМС, Пенсионного фонда, налоговых органов.



«Сейчас цифры уточняются. В ближайшее время мы доложим о том, насколько нагрузка уменьшилась», — сказал он.



Губернатор поручил довести до конца работу по легализации трудовых отношений и контролировать этот процесс.