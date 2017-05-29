Как сообщил зампред Дмитрий Семенов, московская компания выступила с инициативой заключения концессионного соглашения. Планируется, что оно будет подписано до 9 июня.
«Для кузнечан это даст строительство двух станций по обезжелезиванию воды, реконструкцию водонапорного коллектора, приведение воды в нормативное состояние по содержанию железа», — отметил чиновник.
Губернатор Иван Белозерцев поручил решить все юридические вопросы и сделать все возможное, чтобы станции были построены уже в этом году.
«Кузнечане борются за это уже лет 25−30, никак этот вопрос не решится. Дмитрий Васильевич [Семенов], возьмите его на личный контроль», — сказал он.
Проблему с водой в Кузнецке планируют решить в 2017 году
Проблему приведения воды в городе Кузнецке в нормативное состояние обсудили в правительстве Пензенской области 29 мая.
Как сообщил зампред Дмитрий Семенов, московская компания выступила с инициативой заключения концессионного соглашения. Планируется, что оно будет подписано до 9 июня.