Проблему с водой в Кузнецке планируют решить в 2017 году

Как сообщил зампред Дмитрий Семенов, московская компания выступила с инициативой заключения концессионного соглашения. Планируется, что оно будет подписано до 9 июня.



«Для кузнечан это даст строительство двух станций по обезжелезиванию воды, реконструкцию водонапорного коллектора, приведение воды в нормативное состояние по содержанию железа», — отметил чиновник.



Губернатор Иван Белозерцев поручил решить все юридические вопросы и сделать все возможное, чтобы станции были построены уже в этом году.



«Кузнечане борются за это уже лет 25−30, никак этот вопрос не решится. Дмитрий Васильевич [Семенов], возьмите его на личный контроль», — сказал он.