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Проблему с водой в Кузнецке планируют решить в 2017 году

29 мая в 15:37 286 просмотров

Проблему приведения воды в городе Кузнецке в нормативное состояние обсудили в правительстве Пензенской области 29 мая.

Как сообщил зампред Дмитрий Семенов, московская компания выступила с инициативой заключения концессионного соглашения. Планируется, что оно будет подписано до 9 июня.

«Для кузнечан это даст строительство двух станций по обезжелезиванию воды, реконструкцию водонапорного коллектора, приведение воды в нормативное состояние по содержанию железа», — отметил чиновник.

Губернатор Иван Белозерцев поручил решить все юридические вопросы и сделать все возможное, чтобы станции были построены уже в этом году.

«Кузнечане борются за это уже лет 25−30, никак этот вопрос не решится. Дмитрий Васильевич [Семенов], возьмите его на личный контроль», — сказал он.


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