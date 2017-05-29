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В Пензенской области идет проверка детских оздоровительных лагерей

29 мая в 15:49 214 просмотров

В преддверии лета инспекторы территориальных подразделений Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области проверяют детские оздоровительные лагеря региона.

Особое внимание уделяется проверке исправности автоматической системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.

В ходе мероприятий проверятся знания обслуживающим персоналом требований пожарной безопасности.

После размещения в лагерях детей инспекторы вновь посетят их для проведения инструктажей, учебных эвакуаций и бесед.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в случае не устранения, будут проинформированы прокуратура и администрация города» — сообщается в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Пензенской области.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5359199/

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