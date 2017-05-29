В Пензенской области улучшается экологическая обстановка

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко стал участником VIII Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

На мероприятии обсуждалась переработка отходов и возникновение стихийных свалок, создание и функционирование молодежных экологических организаций, а также экономические льготы участникам рынка, которые занимаются производством очистных сооружений.

В ходе обсуждения было отмечено, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, за последние годы на территории региона были созданы государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» и памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И. А. Коровина».