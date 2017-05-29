Белозерцев встретился с советником председателя Госдумы Чадаевым

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона рассказал о результатах работы промышленных предприятий, поделился успехами в сельскохозяйственной отрасли.

«2016 год мы завершили с хорошими результатами, по индексу промышленного производства Пензенская область занимает третье место среди регионов Приволжского Федерального округа, в сфере сельского хозяйства в 2016 году за всю историю области мы заняли первое место в ПФО по урожайности зерновых, сегодня мы лучшие по приведению дорог в нормативное состояние. Мы не стоим на месте, находим реперные точки, которые дают новые возможности для развития», — сообщил губернатор.

Алексей Чадаев обратил внимание на особенности региона.

«Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», — отметил советник председателя Госдумы.

Иван Белозерцев отметил, что Пензенской области ощутимую поддержку оказывает председатель Госдумы Вячеслав Володин.