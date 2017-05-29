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Белозерцев встретился с советником председателя Госдумы Чадаевым

29 мая в 16:41 92 просмотра
«Институт развития парламентаризма» Алексеем Чадаевым.

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29 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с директором АНО «Институт развития парламентаризма» Алексеем Чадаевым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона рассказал о результатах работы промышленных предприятий, поделился успехами в сельскохозяйственной отрасли.

«2016 год мы завершили с хорошими результатами, по индексу промышленного производства Пензенская область занимает третье место среди регионов Приволжского Федерального округа, в сфере сельского хозяйства в 2016 году за всю историю области мы заняли первое место в ПФО по урожайности зерновых, сегодня мы лучшие по приведению дорог в нормативное состояние. Мы не стоим на месте, находим реперные точки, которые дают новые возможности для развития», — сообщил губернатор.

Алексей Чадаев обратил внимание на особенности региона.

«Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», — отметил советник председателя Госдумы.

Иван Белозерцев отметил, что Пензенской области ощутимую поддержку оказывает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/29/16144389

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