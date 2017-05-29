Почему Алексей Чадаев в Пензе сравнил Госдуму с ксероксом

«Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу» — афоризмом нашего земляка Василия Ключевского завершил свою открытую лекцию в Пензе в ПГУ Алексей Чадаев, политолог, журналист, общественный деятель, тот, в чьем послужном списке — и разработка «Стратегии 2020», и работа в российском правительстве, служба в рядах «Единой России». В Пензе Алексея Викторовича представили просто как советника спикера российского парламента Вячеслава Володина, на общественных началах, заметим.

Свое выступление лектор, знающий изнутри подноготную отечественной политики да и являющийся частью ее, озаглавил «От стабильности к развитию: в чем проблема?».

Под демонстрацию слайдов Алексей Чадаев откровенно говорил о падении уровня жизни, о социальном расслоении, о противостоянии державников-патриотов с либералами в экономических взглядах на пути развития нашей страны. Основная беда, по мнению политолога, в том, что в стране под стратегией понимается исключительно экономическое планирование, роспись программы: «произвести, повысить, добиться, достигнуть», но нет четкого понимания, куда двигаться стране дальше, к какой цели.

Чадаев основным смыслом своего выступления обозначил мысль — повышение роли и авторитета Государственной Думы среди ветвей власти и простых людей. Шутя называл наш парламент даже не принтером, а ксероксом, который принимает законы, большинство из которых разработаны экспертами правительства. И вот, по мнению выступающего, пришло время активной работы депутатского корпуса, «не ждать милости» от кабинета министров, а самим почаще выступать с законодательными инициативами. И, разумеется, мыслить стратегически, не категориями электоральных циклов, а на десятилетия вперед.

Только так страны и ее населения смогут почувствовать веру в свои силы и в свое будущее.

Интересный парадокс можно наблюдать на примере Алексея Чадаева, либерал в прошлом (в его копилке — работа в составе группы советников первого вице-премьера правительства РФ Бориса Немцова, служба в московском предвыборном штабе СПС), а теперь Алексей Викторович превратился в своих взглядах в консерватора, который четко знает, что меняться надо, но не радикально, а постепенно, твердо стоя на ногах и имея четкую стратегию, как это делать.

Сергей Максимов