В Пензе выполнен покос травы на 42 тыс кв метров

В районах Пензы продолжаются работы по благоустройству территорий.

Администрация Ленинского района города организовала покос травы на улицах Карпинского, 8 Марта и территории сквера «Три гвоздики».

Кроме того, от несанкционированной рекламы были очищены опоры линий электропередач, контактной сети, дорожных знаков по улицам Карпинского и проспекту Победы.

«Также выполнен покос травы на улицах 8 Марта, 15, Суворова, 166, 170, 172, проспект Победы, 12А, 14А, Карпинского, 3, 5, 26, Ворошилова, 11, 19, Бакунина, 137, 139, Московская, 30А, Урицкого, 3, 3А, Кирова, 67, 69, Либерсона, 33, Пушкина, 27, Калинина, 4, Кулакова, 9, Пушкина, 7», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Работы проводились и в Первомайском районе — покос сорной травы произведен по улицам Мира, 1,2, Пушанина, 9, Пацаева, 7Б, Высокая 5,6, Лобачевского, 8,16.

Сотрудники администрации Первомайского района организовали покос на улицах Тамбовская, Водопьянова, Маршала Крылова и переулках Березовский.