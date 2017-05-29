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В Пензе выполнен покос травы на 42 тыс кв метров

29 мая в 16:46 66 просмотров

В районах Пензы продолжаются работы по благоустройству территорий.

Администрация Ленинского района города организовала покос травы на улицах Карпинского, 8 Марта и территории сквера «Три гвоздики».

Кроме того, от несанкционированной рекламы были очищены опоры линий электропередач, контактной сети, дорожных знаков по улицам Карпинского и проспекту Победы.

«Также выполнен покос травы на улицах 8 Марта, 15, Суворова, 166, 170, 172, проспект Победы, 12А, 14А, Карпинского, 3, 5, 26, Ворошилова, 11, 19, Бакунина, 137, 139, Московская, 30А, Урицкого, 3, , Кирова, 67, 69, Либерсона, 33, Пушкина, 27, Калинина, 4, Кулакова, 9, Пушкина, 7», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Работы проводились и в Первомайском районе — покос сорной травы произведен по улицам Мира, 1,2, Пушанина, 9, Пацаева, , Высокая 5,6, Лобачевского, 8,16.

Сотрудники администрации Первомайского района организовали покос на улицах Тамбовская, Водопьянова, Маршала Крылова и переулках Березовский.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/raboty_po_blagoustroystvu_provodyatsya_kazhdyy_den/

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