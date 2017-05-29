29 мая Пензу посетил советник спикера Государственной Думы, политолог Алексей Чадаев. В ПГУ он выступил с лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?».

Как рассказал аудитории Алексей Чадаев, это его первый визит в Пензенскую область за 18 лет, и ему очень приятно посетить регион, с которым связаны давние воспоминания.

Для пензенцев политолог прочитал третью лекцию из цикла под условным названием «Путинская Россия: прошлое, настоящее и будущее».

«Важно, чтобы не только в Москве обсуждались проблемы развития России, но и чтобы региональная общественность тоже участвовала в этом. Из регионов иногда намного виднее, чем из столицы», — отметил Алексей Чадаев.

Он также подчеркнул, что тема лекции актуальна для региона, так как сейчас в Пензенской области разрабатывают стратегию социально-экономического развития, а в лекции говорится о развитии всей страны.

Алексей Чадов в своем выступлении затронул ряд важных вопросов, в том числе — проблему формирования сильного парламента.

«Главная трагедия постсоветской России — в том, что те люди, которые отвечали за формирование экономической политики проиграли борьбу за парламент и ушли в правительство, в исполнительную власть. В 1997 году я язык сломал, объясняя американским коллегам тезис о том, что большинство в российском парламенте принадлежит оппозиции. Они не понимали: как это возможно? У нас правительство осуществляло рыночные реформы, а Госдума активно ей мешала. И как на это смотрели чиновники и люди? Они думали: Дума — странное место, там сидят городские сумасшедшие, ругаются, таскают друг друга за волосы.

Как только в стране появился популярный президент Путин, сама собой возникла тенденция: давайте сделаем такую Думу, которая нормальным людям не будет мешать работать. Возник великий политический феномен — партия «Единая Россия», которая говорила: мы во всем согласны с властью, проголосуем, как нам скажут. Это предложение было на «ура» принято всей страной, к удивлению наблюдателей. Что произошло с тех пор? Дума стала штамповать все законы, которые им присылали, правительство стало их строчить. Возникла мода любой ведомственный чих оформлять федеральным законом.

[…] До какого-то момента с этим мирились. Но сейчас это положение перестало устраивать президента, которому нужен сильный парламент. Начиная с позапрошлого года возникла идея на укрепление роли законодателя», — сказал спикер.

На вопрос — как же перейти от стабильности к развитию, Алексей Чадов ответил следующее.

«Сегодня проблема экономики — не финансовая, не инфраструктурная, а кадровая. Сейчас главная сфера, где возможен стратегический маневр, — образовательная. […] Сейчас вырос рынок частных тренингов: люди готовы платить за то, чтобы их подчиненным перепрограммировали мозги, заставили их что-то хотеть. Это верный признак того, что наша образовательная система не справляется. Поэтому главная отрасль, где возможен переход от стабильности к развитию — образовательная», — подчеркнул он.