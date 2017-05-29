Пензенцев приглашают на прием терапевты, офтальмологи и гастроэнтерологи

3 июня взрослые пензенцы в рамах акции «Суббота здоровья» получат возможность посетить гастроэнтерологов, онкологов, офтальмологов, оториноларингологов и терапевтов. Дети смогут попасть на прием к офтальмологу.

Врачи-гастроэнтерологи будут осуществлять прием с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко , а также в городских поликлиниках № 4, 9 и 14.

Врачи-офтальмологи ждут пациентов с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной офтальмологической больницы, Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко , а также в поликлиниках № 1, 2, 4, 6, 11, 13 и 14.

Детское население города Пензы врачи-офтальмологи ждут в поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника» № 1, 2 и 4.

Запись детей на прием к врачам-офтальмологам осуществляется через электронную регистратуру «Penzadoctor» и по телефону контакт-центра: 990−130.

Прием врачами-оториноларингологами будет осуществляться с 8.00 до 13.00 в поликлинике Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко и в поликлиниках № 1, 2, 7, 8, 11 и 14.

Врачи-терапевты примут пензенцев с 8.00 до 13.00 во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника».

Также 3 июня на базе Областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести прием абдоминальный онколог и проводиться исследование на онкомаркеры.

Кроме того, взрослое население г. Пензы может проконсультироваться у врачей - онкологов в поликлиниках № 4 и № 8 ГБУЗ «Городская поликлиника».

Записаться на приём можно на сайте «Penzadoctor» или по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999−130.