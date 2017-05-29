Сенатор Дмитриенко стал участником экологического конгресса

«На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения», — сообщили в пресс-центре облправительства.
Особое внимание на мероприятии уделили проблеме экологического образования и просвещения.
«Невский международный экологический конгресс — это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать свое мнение, выработать конкретные предложения», — рассказал Алексей Дмитриенко.
Сенатор отметил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.
«Только за последние годы на территории нашего региона созданы государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» общей площадью десять тысяч гектаров, памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И. А. Коровина», ведется работа по формированию особо охраняемой природной территории «Дендрарий имени