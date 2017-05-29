Сенатор Дмитриенко стал участником экологического конгресса

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко стал участником VIII Невского международного экологического конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.

«На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Особое внимание на мероприятии уделили проблеме экологического образования и просвещения.

«Невский международный экологический конгресс — это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать свое мнение, выработать конкретные предложения», — рассказал Алексей Дмитриенко.

Сенатор отметил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.