Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Чадаев: Главная проблема российской экономики — кадровая
Белозерцев встретился с советником председателя Госдумы Чадаевым
Почему Алексей Чадаев в Пензе сравнил Госдуму с ксероксом
Рябов покинул пост начальника управления экономического развития Пензы
В Пензенской области легализовали более 60 тыс. работников
В Сердобске планируют создать ТОР
Белозерцев: Необходимо стимулировать проектную деятельность
Левин посетит Пензу с трехдневным визитом
Николай Басков поделился впечатлениями о Городе Спутнике
В пензенские платежки вернется норматив отведения сточных вод

Сенатор Дмитриенко стал участником экологического конгресса

29 мая в 17:07 232 просмотра
, который прошел в Санкт-Петербурге.

" data-title="Сенатор Дмитриенко стал участником экологического конгресса — Пенза-пресс, рунет за день">

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко стал участником VIII Невского международного экологического конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.

«На дискуссионных площадках рассматривались вопросы переработки отходов и возникновения стихийных свалок, создания и функционирования молодежных общественных экологических организаций, предоставления экономических льгот участникам рынка, постоянно модернизирующим производства и создающим очистные сооружения», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Особое внимание на мероприятии уделили проблеме экологического образования и просвещения.

«Невский международный экологический конгресс — это возможность поделиться опытом с представителями разных государств, членами общественных экологических организаций, высказать свое мнение, выработать конкретные предложения», — рассказал Алексей Дмитриенко.

Сенатор отметил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению экологической обстановки и развитию сети особо охраняемых природных территорий.

«Только за последние годы на территории нашего региона созданы государственный зоологический заказник регионального значения «Башмаковский» общей площадью десять тысяч гектаров, памятник природы регионального значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И. А. Коровина», ведется работа по формированию особо охраняемой природной территории «Дендрарий имени Н. А. Цуканова ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж». Важно, что проводимая в этом направлении работа находится под постоянным контролем губернатора Пензенской области», — сообщил парламентарий.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/29/15553243

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics