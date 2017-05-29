В Пензе выявлены победители робототехнической олимпиады

Региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO 2017» прошла на базе лицея информационных систем и технологий № 73.

Более 150 участников из образовательных организаций региона стали участниками олимпиады.

В номинации «Природно-ориентированный туризм» и «Углеродная нейтральность» победителем стала команда гимназии № 53. В номинации «Манипуляторы: сортировка» победу одержала команда гимназии № 44.

Команда лицея № 73 города Пензы победила в номинациях «Локализация: карта» и «Роботы для устойчивого развития». Команда Губернского лицея одержала победу в номинации «Персональные интеллектуальные робототехнические системы для комфортной жизнедеятельности».

В номинации «Следование по узкой линии Arduino» первое место заняла команда МБОУ СОШ № 47 города Пензы. В номинации «Следование по узкой линии Lego» — команда областного Центра развития творчества детей и юношества.



Команда центра детского творчества города Сердобска победила в в номинации «Сумо 15×15». Победители и призеры получили дипломы, медали, кубки и призы министерства образования Пензенской области.

Для участия во Всероссийской робототехнической олимпиаде-2017 по итогам была сформирована команда, в состав которой вошли учащиеся гимназии № 53, № 44 и лицея № 73.

«Олимиада-2017 пройдет в городе Иннополис Республики Татарстан в июне 2017 года», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.