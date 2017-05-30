В Пензе в 14 номинациях выбрали лучших студентов (видео)

В Пензенском государственном университете выбрали «Студентов года». Самые яркие и харизматичные боролись за почетное звание в 14 номинациях.

«Стать лучшим из лучших» — такой девиз у ребят, которых объединила третья ежегодная молодежная Премия ПГУ-2017 «Студенты года». Претенденты на победу — спортсмены, артисты, юные ученые, тьюторы.

В одной из самых престижных номинаций «Активист года» заявлена Полина Михеева — студентка второго курса историко-филологического факультета. В 2017 году она — не только участница премии, но и ее организатор.

«Мне очень нравится, потому что круто быть организатором и участником и все это через себя проносить. Это большой опыт и очень интересно», — призналась она.

Волнение участников престижной премии как никто другой понимает Валерия Милюкова. В 2016 году девушка стала лучшей в номинации «Актерское мастерство».

«Всегда очень волнительно, потому что масштаб мероприятия достаточно большой, все на тебя смотрят. Но когда, наконец, заветная победа приходит — это ни с чем несравнимое чувство», — сказал она.

В отборочном этапе молодежной премии ПГУ участвовали 130 студентов вуза. После нескольких нелегких испытаний в очный тур прошли 70. Со слов организаторов, с каждым годом выбрать лучших становится все труднее. Чтобы найти самых талантливых и активных, жюри ежегодно усложняет конкурсную программу.

«Проходили конкурсные испытания, делали самопрезентацию, также сдавали портфолио. Экспертный совет рассматривал по каждой из номинаций. И дополнительные баллы также давало голосование по каждой из номинаций в социальной сети на официальной странице совета студенческого самоуправления ПГУ», — рассказал методист центра общественных студенческих объединений ПГУ Сергей Анисимов.

На торжественной церемонии лучшим студентам вуза в 14 номинациях вручили памятные награды: медали, дипломы и ценные призы, сообщает телеканал «Экспресс».