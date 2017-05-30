В Городе Спутник устроили праздник для новоселов (видео)

Строительный холдинг «Термодом» устроил праздник для жителей Города Спутник. Повод весомый — 7 и 9 дома по улице Фонтанной распахнули свои двери для счастливых обладателей новых квартир. Шумное новоселье отпраздновали прямо во дворе.

Музыку погромче — и в пляс. У этих жителей Спутника — особый повод для радости. Они справляют новоселье в двух ярких домах по улице Фонтанной. Качество отделки в новеньких квартирах все оценили по достоинству, сообщает телеканал «Экспресс».

За то, что здесь будет не просто хорошо, но и комфортно, ручаются представители управляющей компании. Строительный холдинг «Термодом» возводит современное и комфортное жилье, при этом не забывая об инфраструктуре.

«Это касается и многочисленных магазинов разной направленности, детские сады, школа новая, которая заработает в сентябре, бассейн. Мы пытаемся продумать все условия», — сказал заместитель генерального директора по общим вопросам строительного холдинга «Термодом» Алексей Шумарин.

Благоустройство во дворе практически завершено. Участие в посадке деревьев приняли и сами новоселы.

«Совместно с жителями посадили туи. Надеемся, что эта традиция позволит сделать Спутник еще более зеленым районом», — отметила представитель управляющей компании Города Спутник Татьяна Иванкина.

Спутник — это место, которое по душе людям разных возрастов. Пока с детьми на празднике занимались аниматоры, взрослые демонстрировали свою смекалку, физподготовку и сплоченность.

В квестах новоселы, разбившись на команды по подъездам, боролись за призы. Главным — самым сладким — тортом в виде новостройки победители с удовольствием угостили всех соседей. По традиции, компания «Термодом» приготовила для жильцов различные подарки от друзей-партнеров.