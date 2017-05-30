В Пензе выпускников предупреждают о мошенниках, продающих ответы на ЕГЭ (видео)

В стране стартовали выпускные экзамены для 11-классников. 29 мая выпускники сдали первые ЕГЭ — по географии и информатике. С началом экзаменационной кампании в социальных сетях увеличилось число предложений купить правильные ответы на вопросы Единого госэкзамена. Однако организаторы проверки знаний предупреждают: утечка информации об экзаменационных заданиях невозможна.

«Если вам нужны ответы на задания ЕГЭ, купите доступ в закрытую группу». Подобными объявлениями пестрят социальные сети. Доступ предлагают всего лишь за несколько сотен рублей. Недорого. Почему бы и нет, подумает школьник. Однако специалисты заявляют: утечка заданий и ответов Единого государственного экзамена полностью исключена. Компьютеры, на которых они хранятся, не имеют доступа в интернет, сообщает телеканал «Экспресс».

«К нашему большому сожалению, сегодня в социальных сетях огромное количество неизвестных людей предлагают помощь в решении заданий ЕГЭ, помощь на экзамене. Этому верить категорически нельзя, потому что это определенно мошенничество», — заявила начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

В Пензенском колледже информационных и промышленных технологий вот уже 11-й год проводят Единый государственный экзамен. В образовательном учреждении как нигде знают, что получить ответы на задания ЕГЭ через всемирную паутину невозможно.

Перед началом экзамена — инструктаж. Экзаменуемым напоминают, что запрещается делать во время выполнения работы: выносить из аудитории экзаменационные материалы на бумажном и электронном носителе, фотографировать их.

Список того, что нельзя на экзамене, — большой. В случае нарушения порядка ребенок удаляется из аудитории. Возможность сдать экзамен повторно появляется только в следующем году. А вот опоздание на ЕГЭ допускается.

«Время начала экзамена мы пишем на доске. Оно начинается после того, как мы прочитали основной инструктаж для абитуриентов», — пояснила организатор в аудитории пункта проведения экзамена Ольга Матвеева.

В аудиториях пункта проведения экзамена на базе ИТ-колледжа, в основном, — юноши. Информатика считается мужской специальностью. А вот там, где сдают географию, — только девушки.

В каждой аудитории колледжа, как в принципе в любом другом пункте проведения экзамена, установлены видеокамеры. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели на сайте СмотриЕГЭ.ru. А с 2017 года еще и члены государственной экзаменационной комиссии в каждом пункте проведения ЕГЭ.

«В каждой аудитории установлены несколько камер, и в режиме реального времени данные с этих камер попадают на компьютер. Можно посмотреть каждую аудиторию, что в настоящий момент происходит там», — рассказал член государственной экзаменационной комиссии Иван Сигаев.

Результаты ЕГЭ можно будет узнать через две недели. А вот тем, кто надеется заполучить готовые ответы через интернет, лучше заходить не в сомнительные группы, а на сайт Федерального института педагогических измерений. Там размещены варианты заданий ЕГЭ, приближенные к тем, что будут в этом году.