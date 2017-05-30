В Пензе у иностранного студента украли почти 6000 долларов (видео)

Хотел обменять валюту, а в итоге лишился своих сбережений. У гражданина Туниса, который работает и учится в Пензе, знакомый украл около шести тысяч долларов.

По словам потерпевшего, со злоумышленником, уроженцем Азербайджана, он был знаком несколько дней. Новый знакомый предложил обменять якобы имевшиеся у него 300 тысяч рублей на доллары.

В назначенное время мужчины встретились около дома подозреваемого. Злоумышленник предложил потерпевшему подняться в квартиру, однако тот отказался и остался ждать в автомобиле.

«Подозреваемый вышел из салона автомашины, в которой находился потерпевший. Незаметно для него обошел машину с другой стороны и, воспользовавшись тем, что стекло водительской двери было опущено, выхватил из рук потерпевшего денежные средства в сумме 5900 американских долларов. После чего вместе с похищенной суммой скрылся в подъезде», — рассказал начальник отдела № 3 СУ МВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Через несколько часов его задержали в Саратове, где он приобрел билет в Дагестан, откуда позже собирался отправиться на родину. Часть денег он успел потратить на возврат долгов.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает телеканал «Экспресс».