Жительница села Маркино поменяла жениха накануне свадьбы

Познакомившись со своей будущей женой в день ее рождения, Владимир Каверин влюбился с первого взгляда и был уверен, что свяжет с ней свою жизнь. Обстоятельства, ставшие преградой на пути влюбленных, не смогли их разлучить, и вот уже 53 года супруги вместе.

От автора: о Владимире Каверине из села Маркино Сосновоборского района я узнала, прочитав заметку в одном из региональных информационных порталов. В ней говорилось о том, что Владимир Иванович отмечает юбилей. Также было дано краткое описание его жизни, где было сказано, что в день своего рождения, 8 марта, он сочетался браком со своей супругой, Марией Федоровной. История жизни Каверина показалась мне интересной, и 19 мая я поехала в Сосновоборск, чтобы встретиться с семьей и узнать о них больше.

Каверины живут очень далеко, в самом конце большой центральной улицы, их дом несложно было отыскать. Меня встретила хозяйка, Мария Федоровна, и провела внутрь, где уже находился глава семьи. На кухне за чашкой чая супруги рассказали мне о своей семье и друг о друге. Прежде чем поведать историю их с женой знакомства, Владимир Иванович пояснил, как оказался в селе Маркино.

— В Пензенскую область я прибыл из Закарпатья, где в то время трудился помощником лесничего со старшим братом, — начал рассказывать мой собеседник. — Когда я искал работу, то посылал запросы в разные города, в том числе и в Пензу. А на тот момент в Закарпатье дела у нас не клеились, хоть зарплата была неплохой, а жить там было сложно.

В 1961 году Владимир Каверин получил направление в Сосновоборский район, где и устроился на работу в Маркинском лесничестве. Едва Владимир обосновался на новом месте, судьба свела его с девушкой, которая стала его любимой, а впоследствии женой.

— Мы познакомились в день моего рождения, 19 августа 1961 года, — пояснила Мария Федоровна. — Мне тогда как раз 18 лет исполнилось.

Так получилось, что молодых людей свел вместе один фотоснимок.

— Будучи в армии я научился работать с фотоаппаратом, — продолжил рассказ глава семейства. — Один из моих тогдашних знакомых предложил мне упражняться в фотоискусстве, снимая на пленку сельчан. Поскольку в то время снимки в простом сельском доме были большой редкостью, добровольцев, желающих поучаствовать в сьемках, было очень много. Среди них как раз и была Маруся, веселая, симпатичная девушка. Сфотографировал, познакомились, начали общаться и дружить.

В следующем году Владимир Иванович был направлен по распределению в другое лесничество. Несмотря на то, что молодые люди были в разлуке, их отношения от этого не испортились. Они писали друг другу письма, а когда у Владимира появлялась возможность, он приезжал ненадолго, специально сняв квартиру, которая находилась через дорогу от дома Марии.

Отношение между ними были только дружеские, о чувствах они между собой не говорили ни в письмах, ни при встрече. От того к весне 1964 года сложилась не совсем понятная для Марии Федоровны ситуация.

— Наша с Володей дружба длилась уже три года, время шло, и мной стали интересоваться другие парни, замуж начали предлагать. А я ведь уже тогда никого, кроме Володи, не любила, — поделилась своими воспоминаниями Мария Каверина. — Помню, мне в то время все вокруг говорили, мол, он грамотный, с образованием, тебя, простую доярку, не полюбит. А я не знала, что на это сказать, ведь мы с Володей были просто друзьями, ничего друг другу не обещали, да и я не знала, что он ко мне испытывает, а о своих чувствах ему сказать боялась.

И вот в феврале 1964 года, пока Владимир был в отъезде, Марию сосватали за местного парня. Убежденная в том, что женой любимого Володи она все равно не станет, а в девках засиживаться тоже не стоит, девушка приняла предложение. Она почти смирилась с тем, что ее ожидает участь прожить в браке с нелюбимым, когда спустя неделю после сватовства произошло нечто непредвиденное.

— Свадьба была назначена на восьмое марта 1964 года, к ней готовились и его семья и моя, — дополнила свой рассказ моя собеседница. — Володя, приехав, узнал в сельсовете о том, что я выхожу замуж. Напрямую о том, что по этому поводу думает, он мне не говорил. Посылал мне какие-то записки, которые, кстати, я так ни одной не увидела. И вот в день, когда тот парень поехал в правление за лошадью, чтобы отвезти меня с приданым к нему в дом, Володя, наконец, решился. Он явился ко мне домой и предложил выйти за него замуж, ну а я согласилась. 7 марта мы расписались, а на следующий день сыграли свадьбу.

Парень, за которого Марию Федоровну сосватали, одиноким не остался. Поскольку и в его семье все уже было готово к свадьбе, он не растерялся, и женился в тот же день, что и Каверины, 8 марта, взяв в супруги соседку.

— Он не был на меня в обиде, — пояснила Мария Каверина. — Я не скрывала, что не люблю его, да и он не питал ко мне чувств. Дело в том, что ему нужна была, что называется, жена по факту, это был его третий брак, ему просто была необходима хозяйка в доме.

После свадьбы молодая семья осталась в Маркино до тех пор, пока Владимир Иванович снова не получил направление в другое место.

— Жили мы неплохо, — поделилась воспоминаниями Мария Федоровна. — Бывало всякое, но справлялись. Его постоянно переводили, так что долго задержаться где-то у нас не получалось. После рождения старшей дочери, мы переехали на станцию Ночка, а потом обосновались в Никольском районе на кордоне.

Куда бы ни направили Владимира Ивановича, его супруга всегда ехала за ним. Каверины признаются, что не могли расстаться друг с другом даже на короткое время.

В основном он работал в Пензенской области, но в 1965 году устроился работать в Воронежскую область.

— Я сам оттуда, — пояснил мой собеседник. — Однако на родине давно не был. Хотел повидать братьев и сестер, с которыми нас разлучили еще в детстве.

Владимир был самым младшим в семье. Мать умерла в 1940 году, когда ему было всего 3 года. Отец остался один с шестью детьми. Сам он справиться не мог, поэтому пригласил к себе жить женщину из соседнего села. Долго она с ними не прожила: когда в 1941 году отца призвали на фронт, она почти сразу ушла и не вернулась, чужие малыши были ей не нужны. Оставшихся без присмотра взрослых, детей распределили по разным детдомам.

— Несмотря на то, что долго не виделись, мы не теряли связь, вели переписку с братьями и сестрами и после детдома, — продолжил рассказ мой собеседник. — В Воронежской области остались старшая сестра и средний брат, я приехал туда, когда у меня появилась такая возможность.

Надеясь на то, что на родине заживет лучше, Владимир Иванович перевез туда всю семью. Однако долго они там не прожили: Марии Федоровне было сложно привыкнуть к новой обстановке, да и тот факт, что появилась возможность чаще видеться с братом и сестрой, помог мало. В 1967 году Каверины снова уехали в Никольский район Пензенской области, а через тридцать лет переехали снова в Маркино.

— На пенсию я ушел в 46 лет как ветеран труда, — поделился воспоминаниями Владимир Каверин. — Так что развал СССР и перестройку мы встретили уже пенсионерами. Пенсия была у нас неплохая, на жизнь хватало. Впрочем, мы и сейчас не жалуемся, дети нам помогают.

У Кавериных две взрослые дочери: старшая Татьяна — преподаватель в институте, младшая Марина работает в сельсовете. Кроме детей, у супругов есть три внука и один правнук, которые часто к ним приезжают.

Владимир Иванович и Мария Федоровна 53 года вместе и не могут представить себя друг без друга. Трудно поверить, что в их жизни все могло сложиться иначе.

— Надежность и взаимовыручка — самое главное в отношениях, — закончил свой рассказ Владимир Иванович. — Я знаю, что Маруся меня не подведет, она знает, что я ее не подведу. Так и нужно жить: в любви, понимании и уверенности друг в друге.

Анна ЛОГИНОВА, Сосновоборский район, газета «Репортер»