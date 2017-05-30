ЕГЭ по географии и информатике пензенцы сдали без нарушений

В министерстве образования Пензенской области рассказали об особенностях проведения итоговой государственной аттестации в 2017 году.

Как сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования Лилия Чащина, в этом году ЕГЭ проводится по 14 предметам.

«В 2017 году исключена тестовая часть из заданий ЕГЭ по трем предметам: физике, химии и биологии. Это исключит возможность угадывания правильных ответов школьниками, которые не обладают достаточным уровнем знаний», — рассказала она.

Лилия Чащина также отметила, что эти предметы, а также обществознание являются самыми выбираемыми у пензенских выпускников.

Всего в 2017 году для сдачи государственной итоговой аттестации зарегистрировано 5337 человек: 4979 выпускников текущего года, 246 выпускников прошлых лет, 112 обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Основной этап проведения ЕГЭ стартовал 29 мая и продлится до 1 июля. Пензенцы уже сдали экзамен по географии и ИКТ.

«Географию и ИКТ сдали 713 человек: 679 информатику, 34 географию. Экзамены прошли без нарушений и технологических сбоев. Результаты появятся не позднее 14 июня», — сообщила Лилия Чащина.

Если на основном этапе сдачи ЕГЭ нарушений пока нет, то во время досрочного периода (с 23 марта по 14 апреля) одного участника ГИА удалили с экзамена за использование шпаргалки.

«Его результаты были аннулированы государственной экзаменационной комиссией без права пересдачи в 2017 году», — подчеркнула замминистра.

Следующее испытания для пензенских выпускников — математика базового уровня. ЕГЭ по этому предмету пройдет 31 мая.

«На него подали заявления 4416 выпускников. Будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них семь — в Пензе, восемь пунктов проведения на дому», — сообщила Лилия Чащина.

Если выпускник не согласится с результатами экзамена, есть возможность в двухдневный срок апелляцию. Но пересматривать будут только часть С, часть А — в случае технологических сбоев.