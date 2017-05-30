Пензенская область вошла в топ-20 по организации физкультурной работы

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы за 2016 год Пензенская область заняла 13 место в группе субъектов РФ с численностью населения до двух миллионов человек.

Пензенская область улучшила показатели прошлых лет — по направлению «Финансирование физической культуры и спорта» регион поднялся с 65 позиции (по итогам 2015 года) до 15.

Также виден рост и в области «Спорта высших достижений» — 19 место взамен 33.

«При составлении рейтинга учитываются все показатели развития отрасли: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база, финансирование отрасли», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Результаты смотра-конкурса являются итогами реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».