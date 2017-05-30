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Частям Росгвардии вернут названия времен Великой Отечественной войны

30 мая в 09:44 58 просмотров
(ФСВНГ) положительно ответила на запрос ветеранов и приняла решение вернуть воинским частям Росгвардии наименования времен Великой Отечественной войны, пишут «Известия».

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Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) положительно ответила на запрос ветеранов и приняла решение вернуть воинским частям Росгвардии наименования времен Великой Отечественной войны, пишут «Известия».

Первым к наименованию прошлого вернется Саратовский институт Росгвардии, который вновь получит имя Дзержинского.

«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как «дзержинцы». Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем», — рассказал «Известиям» заместитель командующего ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов.

Военные историки и эксперты положительно оценили инициативу, реализуемую по запросу ветеранов.

Росгвардия является преемницей Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), так как сформирована на базе Внутренних войск, напоминает издание.

Фотография: скриншот - http://rosgvard.ru/ru/page/index/geraldika

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