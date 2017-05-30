Частям Росгвардии вернут названия времен Великой Отечественной войны

Первым к наименованию прошлого вернется Саратовский институт Росгвардии, который вновь получит имя Дзержинского.

«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как «дзержинцы». Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем», — рассказал «Известиям» заместитель командующего ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов.

Военные историки и эксперты положительно оценили инициативу, реализуемую по запросу ветеранов.

Росгвардия является преемницей Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), так как сформирована на базе Внутренних войск, напоминает издание.