Пекинская компания планирует открыть производство в Пензенской области

Генеральный директор «Шемышейского производственного комбината», являющийся также доверенным лицом Пекинской электротехнической компании «Джунэнда», Лю Гоцян рассказал Ивану Белозерцеву о намерениях по вводу в севооборот в Пензенском регионе порядка 30 тыс. гектаров земли и строительству трех заводов — по производству муки, масла и переработке картофеля.

Для обработки китайским инвесторам предлагаются залесенные участки земли в Городищенском и Никольском районах. В планах компании на ближайшее будущее — завоз техники, с помощью которой будет проводиться корчевание деревьев.

«Земля будет предоставлена компании в долгосрочную аренду на льготных условиях. Главное — чтобы вы приступили к разработке этих земель, убрали залесенность, ввели их в севооборот», — отметил губернатор.

Кроме того, руководство холдинга сообщило о намерении открыть производство на территории индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе. В данный момент готовятся документы на получение китайской фирмой статуса резидента. Стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 30 млн евро.

«Проект очень серьезный, мы пойдем вам навстречу. Заключим соглашение о предоставлении льготной аренды земельных участков на срок до 15 лет. В свою очередь, вы обязуетесь в течение пяти лет ввести земли в севооборот, а также открыть планируемое производство», — одобрил инициативу Иван Белозерцев.

Лю Гоцян пригласил Ивана Белозерцева в Пекин для встречи с руководством холдинга и оформления необходимых документов.

Глава исполнительной власти Пензенской области уже встречался с представителями компании Джунэнда во время деловой поездки в Китай. В ноябре 2016 года в Пекине прошла презентация экономического потенциала региона.