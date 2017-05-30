Белозерцев рассказал пензенцам об успехах в промышленности и сельском хозяйстве

Свой отчет губернатор начал с достижений в сфере экономики и промышленности.



«По ряду направлений нам удалось достичь лучших результатов, более высоких по ряду позиций, чем в ПФО. Ведущие пензенские предприятия наращивают производство. В 2016 и 2015 годах Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов ПФО, объем отгруженных товаров вырос почти на 13%. Средняя зарплата в промышленности выросла на 7% и составила 27 тысяч рублей.



Наш кондитерский кластер занял пятое место по объемам производства, а в 2016 году — уже четвертое. Биомедицинский кластер, обеспечивает 64% искусственных клапанов сердца в нашей стране», — сообщил глава региона.



Отдельное внимание в докладе губернатор уделил исполнению социальных обязательств, ремонту дорог, а также исполнению наказов избирателей, в том числе — представителей промышленных предприятий и агропромышленного комплекса.



Он напомнил, что Пензенская область стала лучшей по урожаю зерновых и существенно увеличила валовый сбор этих культур. По урожаю сахарной свеклы, надоям молока, объему производства регион также находится в числе лидеров в ПФО.



«Важно, что мы сохраняем одни из самых низких цен на продукты питания социальной категории», — подчеркнул Иван Белозерцев.



Также губернатор отметил активную работу по вводу в оборот необрабатываемых сельхозземель. Сейчас не используются только самые залесенные земли, но и их планируют ввести в оборот.



Также глава региона обратил внимание на развитие бизнеса в области.

«Важная задача — увеличение доступности кредитных ресурсов. В частности, будет докапитализирован фонд «Поручитель», изменено законодательство о патентной системе — его стоимость снижена вдвое.



Еще одна цель — развитие бизнеса и привлечение инвестиций. Сейчас в регионе реализуются десятки инвестпроектов в экономике и социальной сфере. Это хорошие результаты, но останавливаться на достигнутом не стоит. Нам важен каждый рубль, потому что за каждой инвестицией стоит рост рабочих мест, а это связано с благополучием конкретных семей. Важно, что растет число реально работающих предприятий, все пустышки закрываются, потому что нам дутые цифры не нужны.

Меня спрашивали, сохранятся ли связи с нашими стратегическими партнерами. Сейчас могу сказать, что они сохранены и развивается — с Казахстаном, Белоруссией, Китаем. В Китае планируется открытие регионального торгового дома — нам есть что туда поставлять и у них есть интерес к нашей продукции. Скоро наша делегация посетит Белоруссию», — сказал он.

Пензенцев глава региона поблагодарил за активность и поддержку.