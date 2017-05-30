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Белозерцев назвал проблемные вопросы, которые предстоит решать

30 мая в 12:10 278 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе отчета перед жителями региона затронул проблемы в социальной сфере.

«Коммунальные блага — это блага, которые должны быть нормой для жителей любого населенного пункта. Я понимаю возмущение жителей, когда летом вода есть не везде и она — на вес золота. Поэтому была продолжена программа «Чистая вода», и в 2016 году было увеличено ее финансирование», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что села вечером не должны погружаться во мрак.

«Нельзя экономить на безопасности людей. Была разработана программа по решению этой проблемы за счет средств регионального бюджета. Также планируется привлечение средств частных инвесторов», — сказал он.

Губернатор призвал глав муниципальных образований помнить о том, что власть должна работать для людей.

«Не люди для власти, а власть для людей. Это главный принцип, который я проповедую. На местном уровне главная задача — увеличение доходов бюджета, создание рабочих мест и поиск инвесторов», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что выполнен не весь запланированный объем работы — многие проблемы еще предстоит решить.

«Много над чем еще предстоит работать — над качеством предоставления медицинских услуг, важно создание рабочих мест, повышение средней заработной платы, нужно заниматься повышением качества услуг ЖКХ. Немало проблем существует в сфере образования. Мы строим школы, 9,2 тыс. детей ходят во вторую смену, наша задача — ликвидировать ее. Есть господдержка для этих целей. Нужно повышать уровень профподготовки самих учителей. Думаю, за год по ЕГЭ результат будет выше. Еще много проблем по дорогам», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев выразил пензенцам благодарность за оказанное доверие и поддержку.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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