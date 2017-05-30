Белозерцев занял 34 место в медиарейтинге по теме «ЖКХ»

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 900,6.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 494,5), в аутсайдерах — губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (456,1).
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в апрельском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 34 место.
Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 900,6.
Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 494,5), в аутсайдерах — губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (456,1).