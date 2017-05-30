Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе подвели итоги праймериз «Единой России»
Белозерцев предложил разработать стратегию поддержки женщин
Белозерцев рассказал пензенцам об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
Кувайцев занял в национальном рейтинге мэров 48 место
Пензенцам вернули 3 млн руб. по предписаниям Госжилстройтехинспекции
«МегаФон» предлагает линейку тарифов нового поколения
Сенатор Дмитриенко стал участником экологического конгресса
Чадаев: Главная проблема российской экономики — кадровая
Белозерцев встретился с советником председателя Госдумы Чадаевым
Почему Алексей Чадаев в Пензе сравнил Госдуму с ксероксом

Белозерцев занял 34 место в медиарейтинге по теме «ЖКХ»

30 мая в 12:20 192 просмотра
«ЖКХ» занял 34 место.

" data-title="Белозерцев занял 34 место в медиарейтинге по теме «ЖКХ» — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в апрельском медиарейтинге глав регионов по теме «ЖКХ» занял 34 место.

Согласно данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы региона составил 900,6.

Лидером рейтинга стал глава Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 38 494,5), в аутсайдерах — губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (456,1).


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics