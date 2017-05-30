Белозерцев отвечает на злободневные вопросы пензенцев

Как сообщает главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова, пензенцы задают главе региона вопросы, касающиеся ремонта дорог, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, проблем строительной сферы.



Один из вопросов касался продолжения работы программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Губернатор сообщил, что готовится проект региональной программы, которая будет финансироваться из областного и муниципального бюджетов.

«Мы обязательно поможем людям, проживающим в ветхом и аварийном жилье», — заверил Иван Белозерцев.

Преподаватель одного из пензенских техникумов спросила, как глава региона относится к амнистии административных штрафов к 100-летию революции.

«Любая административно оправданная амнистия — это хорошо. Но нужно подходить к этому очень аккуратно. Если человек не платит алименты, а его жена бедствует, нужно ли амнистировать такого человека? Есть административные нарушения, которые, на мой взгляд, амнистировать нельзя. Например, если создано благоустройство во дворе, новые бордюры, газоны, а человек на машине заехал туда и все разломал, то снимать с такого человека наложенный штраф неправильно», — сказал губернатор.

Представитель Бековского пищекомбината задал вопрос о том, планируется ли создание системы контроля за дорожной отраслью.

«Требования к дорожникам мы ужесточили, привлекли общественные организации к контролю. Сегодня выиграли торги наши компании, которые имеют хорошую технику и базу. Закупили еще в прошлом году и битума, и щебня хорошего», — ответил Иван Белозерцев.