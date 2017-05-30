Вожатые и студенты устроят праздник для пензенских детей

В Пензе 1 июня на открытой площадке перед центром «Юность» состоится акция «Молодежь — детям"(0+).

Мероприятие посвящено Дню защиты детей.

Участниками акции станут учащиеся школы № 17, МБОУ ФЭЛ № 29, дети из семей, состоящих на учете, жители микрорайона, преподаватели и студенты, выпускники школы вожатых при МБУ МЦ «Юность», а также воспитанники детских творческих коллективов.

Акция начнется с театрализованной игровой программы, которую подготовят студенты ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».

Дети получат возможность пройти интерактивную экскурсию, сразиться на мечах, принять участие в состязаниях и военных учениях, среди которых — преодоление препятствий по веревкам, дворовые игры и подвесной кегельбан.

За выполнение заданий активные ребята смогут получить призы и подарки. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс рисунков на асфальте.

«На акции также выступят творческие коллективы города Пензы», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Начало мероприятия — в 10.30.