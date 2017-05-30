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Вожатые и студенты устроят праздник для пензенских детей

30 мая в 12:54 212 просмотров
«Юность» состоится акция «Молодежь — детям"(0+).

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В Пензе 1 июня на открытой площадке перед центром «Юность» состоится акция «Молодежь — детям"(0+).

Мероприятие посвящено Дню защиты детей.

Участниками акции станут учащиеся школы № 17, МБОУ ФЭЛ № 29, дети из семей, состоящих на учете, жители микрорайона, преподаватели и студенты, выпускники школы вожатых при МБУ МЦ «Юность», а также воспитанники детских творческих коллективов.

Акция начнется с театрализованной игровой программы, которую подготовят студенты ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».

Дети получат возможность пройти интерактивную экскурсию, сразиться на мечах, принять участие в состязаниях и военных учениях, среди которых — преодоление препятствий по веревкам, дворовые игры и подвесной кегельбан.

За выполнение заданий активные ребята смогут получить призы и подарки. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс рисунков на асфальте.

«На акции также выступят творческие коллективы города Пензы», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Начало мероприятия — в 10.30.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/814/570_380_2/8148c78ab89455cb47f5d30b5db4e68c.jpg

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