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Белозерцев предложил разработать стратегию поддержки женщин

30 мая в 13:10 260 просмотров
отчета о проделанной работе перед жителями региона ответил на вопрос о поддержке молодых семей в селах.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках своего отчета о проделанной работе перед жителями региона ответил на вопрос о поддержке молодых семей в селах.

Глава региона подчеркнул, что поддержка молодых семей очень важна.

«Мы в 2016 году ни одну социальную программу не сократили, финансирование программ не уменьшили. Мы строим школы и детские сады на селе, вкладываем деньги в ремонт объектов культуры, строим спортивные объекты. Мы в детстве никогда не мечтали о бассейне, а теперь это есть.

Есть мысль разработать программу поддержки женщин Пензенской области, посмотреть, какие из действующих программ работают неэффективно. О сокращении финансирования речь не идет — лишь об анализе и пересмотре.

Молодежь не торопится создавать семью, заводить детей. Нам нужно менять менталитет молодых семей, создавать условия и выделять средства на их поддержку из областного бюджета», — сказал он.


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