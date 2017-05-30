Белозерцев предложил разработать стратегию поддержки женщин

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках своего отчета о проделанной работе перед жителями региона ответил на вопрос о поддержке молодых семей в селах.

Глава региона подчеркнул, что поддержка молодых семей очень важна.

«Мы в 2016 году ни одну социальную программу не сократили, финансирование программ не уменьшили. Мы строим школы и детские сады на селе, вкладываем деньги в ремонт объектов культуры, строим спортивные объекты. Мы в детстве никогда не мечтали о бассейне, а теперь это есть.



Есть мысль разработать программу поддержки женщин Пензенской области, посмотреть, какие из действующих программ работают неэффективно. О сокращении финансирования речь не идет — лишь об анализе и пересмотре.

Молодежь не торопится создавать семью, заводить детей. Нам нужно менять менталитет молодых семей, создавать условия и выделять средства на их поддержку из областного бюджета», — сказал он.