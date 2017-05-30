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Сайт «Пенза-Пресс» теперь адаптирован под смартфоны

30 мая в 15:06 126 просмотров
«Пенза-Пресс» стало ближе к своим читателям, которые привыкли узнавать новости на ходу посредством своих смартфонов.

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Информационное агентство «Пенза-Пресс» стало ближе к своим читателям, которые привыкли узнавать новости на ходу посредством своих смартфонов.

Мы запустили адаптивную версию нашего сайта под мобильные устройства. Теперь пензенские владельцы современных гаджетов могут не только получать оперативную и достоверную информацию о событиях нашего региона, но и делать это в максимально удобном для себя формате.

Приятный дизайн, интуитивное меню и быстрая загрузка страниц — это лишь несколько преимуществ обновленного сайта.

В ноябре этого года ИА «Пенза-Пресс» отпразднует свое 10-летие, поэтому мобильная версия — только первый из приятных сюрпризов, который приготовила наша команда в этот юбилейный год.


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