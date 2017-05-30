Пензенские выпускники сдадут ЕГЭ по математике

31 мая в Пензенской области пройдет ЕГЭ по математике базового уровня.

Заявления для сдачи предмета подали 4416 выпускников.

В Пензенской области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ.

Семь из них — на базе пензенских школ № 7, 47, 52, 66, лицея № 55, губернского лицея и пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому.

«Три часа отводится на выполнение заданий, минимальное количество баллов по пятибалльной шкале составляет три балла (удовлетворительно)», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Результаты будут известны не позднее 14 июня.