Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе прошли соревнования по тушению пожаров и оказанию первой помощи
Сайт «Пенза-Пресс» теперь адаптирован под смартфоны
В зоопарке Пензы родился верблюжонок
В пензенском зоопарке выбирают имя для нового бизона
Более 1500 пензенцев смогли проверить свое здоровье
Вожатые и студенты устроят праздник для пензенских детей
Белозерцев отвечает на злободневные вопросы пензенцев
В Пензенской области выявлены новые поселения сурков
Белозерцев назвал проблемные вопросы, которые предстоит решать
Пензенские средства охраны высоко оценили в Подмосковье

В Пензенской области планируют построить более 22 тыс. км дорог

30 мая в 15:15 104 просмотра

В 2017 году в Пензенской области планируется продолжить строительство автомобильных дорог местного значения до общественно значимых сельских объектов.

Также автодороги будут проложены к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Строительство дорог будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2020 годы».

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, на территории региона планируется строительство восьми крупных дорог, общей протяженностью 22, 525 километров. Среди них: подъезды к селам Аршиновка Нижнеломовского района и Карповка Сердобского района, к селам Усть-Мурза и Мордовская Норка Шемышейского района, а также подъезд к селу Алексеевка Башмаковского района и селу Шейно Пачелмского района.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics