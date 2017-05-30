В Пензенской области планируют построить более 22 тыс. км дорог

В 2017 году в Пензенской области планируется продолжить строительство автомобильных дорог местного значения до общественно значимых сельских объектов.

Также автодороги будут проложены к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Строительство дорог будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2020 годы».

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, на территории региона планируется строительство восьми крупных дорог, общей протяженностью 22, 525 километров. Среди них: подъезды к селам Аршиновка Нижнеломовского района и Карповка Сердобского района, к селам Усть-Мурза и Мордовская Норка Шемышейского района, а также подъезд к селу Алексеевка Башмаковского района и селу Шейно Пачелмского района.