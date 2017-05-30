В Пензе подвели итоги праймериз «Единой России»

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения в кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, голосование проходило на 221 участке.

«Это мероприятие вызвало живой интерес, более 125 тысяч избирателей приняли в нем участие, что составляет 11,3% от всех избирателей в Пензенской области. Активность людей подтвердила, что та доступность и открытость, которую мы предложили, вызвала интерес и была оценена достойно. Уровень поддержки наших кандидатов очень высокий — это 60−70%, по многим кандидатам она составила около 50%, самый низкий результат — 30%", — отметил Валерий Лидин.

Также он добавил, что ни одного замечания по проведению праймериз зафиксировано не было, и поблагодарил членов организационного комитета, членов исполкома за слаженную работу.

«Также хочу поблагодарить наших избирателей за активную позицию, неравнодушие. По активности и явке на праймериз Пензенская область — в числе лучших в стране», — подчеркнул он.

Участники предварительного голосования, в свою очередь, отметили, что оно проходило в праздничной атмосфере, и выразили благодарность педколлективам и директорам школ за организацию.