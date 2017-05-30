В Пензе прошли соревнования по тушению пожаров и оказанию первой помощи

В Пензе на базе Дворца детского (юношеского) творчества сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» провели городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований.

В соревнованиях приняли участие пять команд от предприятий, организаций и учреждений города Пензы.

Целью соревнований было совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков в пользовании средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, тушении пожаров и способах оказания первой помощи пострадавшим в очаге химического заражения.

По результатам городских соревнований первое место заняла команда муниципальной пожарной части города Пензы, втрое место — у ФГКУ комбинат «Утес» и замыкает тройку призеров ООО «Горводоканал».

«Команды-участницы получили почетные грамоты», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.