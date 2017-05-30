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Две трети россиян начали экономить на продуктах

30 мая в 16:11 262 просмотра
, причем треть жителей страны стала урезать расходы существенно.

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Почти 70% россиян начали экономить на покупке продуктов, причем треть жителей страны стала урезать расходы существенно.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на руководителя практики социального моделирования и прогнозирования Всероссийского центра изучения общественного (ВЦИОМ) Юлию Баскакову и данные апрельского исследования.

Россияне не считают, что государственное регулирование цен окажет положительное влияние на ситуацию.

«В период кризиса, казалось бы, можно ожидать, что большинство граждан будут только приветствовать введение регуляции цен. Однако по данным исследования выходит, что сторонников жесткого ограничения сегодня — всего около 14 процентов», — прокомментировал данные коллег глава экспертного центра «Платформа» Алексей Фирсов.

Чуть более трети жителей страны готовы к ограничению цен для определенной категории граждан, например, пенсионеров или инвалидов. Однако ради снижения цен большинство респондентов не готово жертвовать качеством, ассортиментом и комфортом.


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