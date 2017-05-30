В Саратовской области пройдет акция «Классики в российской провинции»

Как сообщает СарБК, 1 июня в парке с 10.00 четыре часа будут звучать произведения российских классиков о путешествиях. Организаторы из Энгельсской библиотечной системы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.

Гостям предложат в микрофон прочитать произведения русских поэтов и писателей, в том числе — Льва Кассиля, Константина Федина, Алексея Толстого, Валентины Мухиной-Петринской, Екатерины Рязановой, Николая Палькина.

Также в парке будет работать книжная выставка, с полки можно будет взять любимое классическое произведение и зачитать отрывок.