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В Саратовской области пройдет акция «Классики в российской провинции»

30 мая в 16:17 182 просмотра
«Классики в российской провинции».

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Город Энгельс Саратовской области присоединяется к всероссийской литературной акции «Классики в российской провинции».

Как сообщает СарБК, 1 июня в парке с 10.00 четыре часа будут звучать произведения российских классиков о путешествиях. Организаторы из Энгельсской библиотечной системы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.

Гостям предложат в микрофон прочитать произведения русских поэтов и писателей, в том числе — Льва Кассиля, Константина Федина, Алексея Толстого, Валентины Мухиной-Петринской, Екатерины Рязановой, Николая Палькина.

Также в парке будет работать книжная выставка, с полки можно будет взять любимое классическое произведение и зачитать отрывок.


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