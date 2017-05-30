Как за 13 лет изменились пищевые привычки пензенцев. ИНФОГРАФИКА

Пензастат опубликовал данные о потреблении основных продуктов питания жителями региона за 13 лет. ИА «Пенза-Пресс» как изменились пищевые привычки пензенцев за эти годы.

По данным статистики, больше всего пензенцы налегают на молочные продукты, яйца, хлеб и овощи. За 13 лет существенно выросло и потребление мяса — с 60,4 кг на человека в 2003 году до 101,9 кг в 2016-м, и фруктов с ягодами — с 33,3 до 73,2 кг. Реже всего на столах у жителей региона можно встретить рыбу, сахар и кондитерские изделия, а также картофель.

В целом, продуктовый набор среднестатистического пензенца за год выглядит так:

Соответственно, изменилась и пищевая ценность еды: белков и жиров граждане стали потреблять больше, а углеводов — меньше. Калорийность тоже изменилась, причем здесь можно наблюдать интересную тенденцию: сначала калорийность упала с 3155,4 до 2699,4, а затем вновь выросла и в 2016 году достигла показателя 3030,8 ккал.