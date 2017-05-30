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Пензенцев предупреждают об отключении горячей и холодной воды

30 мая в 16:37 716 просмотров
, что в связи с проведением сезонного ремонта на сетях тепло- и водоснабжения возможны отключения горячей и холодной воды.

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Пензенцев предупреждают о том, что в связи с проведением сезонного ремонта на сетях тепло- и водоснабжения возможны отключения горячей и холодной воды.

«Руководителям обслуживающих и управляющих компаний (организаций) рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения и сроках производства работ, в том числе — путем размещения объявлений и проведения разъяснительной работы с гражданами», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться с информацией о текущих отключениях коммунальных ресурсов в многоквартирных домах можно на сайте «Открытая Пенза» — open-penza.ru в соответствующем разделе, а также по телефонам ЕДДС г. Пензы: 63−10−03, 63−10−04, 63−10−05, 05.


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