Пензенский филиал «Россельхозбанка» предоставил аграриям 3 млрд руб

С начала текущего года «Россельхозбанк» направил порядка 3 млрд рублей на проведение сезонных работ в Пензенской области, из них более 2,5 млрд рублей были выданы в рамках механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

На кредитные средства аграрии смогли приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, также они были направлены на ремонт техники и оборудования, использованы для закупки кормов, молодняка сельскохозяйственных животных и другие цели.

Сейчас в пензенском филиале банка находятся на рассмотрении заявки для финансирования сезонных работ на общую сумму около 500 млн рублей.

«В регионе завершается важный этап сезонных весенних работ, потребности аграриев в заемных средствах со стороны Россельхозбанка удовлетворены в полном объеме. Поддержка оказана не только крупным производителям — филиал предоставил финансирование и малым формам хозяйствования: владельцам личных подсобных хозяйств и сельскому населению, крестьянско-фермерским хозяйствам. Филиал банка уже принимает заявки на проведение уборочной кампании текущего года», — отметил директор пензенского регионального филиала «Россельхозбанка» Сергей Кочергин.