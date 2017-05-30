В Пензе демонтировали незаконную рекламу на ул. Аустрина

Демонтаж был произведен 30 мая на улицах Аустрина и Большой Арбековской.

Кроме того, планируется демонтаж нескольких настенных панно на улицах Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова.

«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается. В противном случае она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Выносные информационные конструкции также не допускаются к установке в городе Пенза», — сообщает пресс-служба городской администрации.