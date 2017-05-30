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В Пензе демонтировали незаконную рекламу на ул. Аустрина

30 мая в 17:05 352 просмотра
«Рекламная служба города Пензы» продолжает демонтировать рекламные конструкции, установленные без соответствующего разрешения.

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Муниципальное учреждение «Рекламная служба города Пензы» продолжает демонтировать рекламные конструкции, установленные без соответствующего разрешения.

Демонтаж был произведен 30 мая на улицах Аустрина и Большой Арбековской.

Кроме того, планируется демонтаж нескольких настенных панно на улицах Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова.

«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается. В противном случае она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Выносные информационные конструкции также не допускаются к установке в городе Пенза», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/demontazh_reklamnykh_konstruktsiy_proizveden_na_ulitsakh_austrina_i_bolshoy_arbekovskoy/

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