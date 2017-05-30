Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Для воспитанников нижнеломовского детского дома устроили праздник
В Пензе прогнозируют дождь и грозу — МЧС
В Пензе демонтировали незаконную рекламу на ул. Аустрина
Как за 13 лет изменились пищевые привычки пензенцев. ИНФОГРАФИКА
Пензенцев предупреждают об отключении горячей и холодной воды
Левин рассказал о борьбе с абсурдными законопроектами в Госдуме
В Пензе прошли соревнования по тушению пожаров и оказанию первой помощи
В Пензенской области планируют построить более 22 тыс. км дорог
Сайт «Пенза-Пресс» теперь адаптирован под смартфоны
В зоопарке Пензы родился верблюжонок

Белозерцев выразил соболезнования родным погибших из-за урагана моквичей

30 мая в 17:10 182 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным погибших в результате урагана 29 мая.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате урагана в Москве и Московской области. Скорбим вместе с вами», — написал глава региона в микроблоге в Twitter.

Напомним, на столицу и область 29 мая обрушился сильнейший за 30 лет ураган. Его жертвами стали 16 человек, более 100 обратились за помощью к медикам. 30 мая синоптики вновь объявили в регионе «желтый» уровень опасности.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics