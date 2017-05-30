Белозерцев выразил соболезнования родным погибших из-за урагана моквичей

«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате урагана в Москве и Московской области. Скорбим вместе с вами», — написал глава региона в микроблоге в Twitter.

Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате урагана в Москве и Московской области. Скорбим вместе с вами. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 30 мая 2017 г.

Напомним, на столицу и область 29 мая обрушился сильнейший за 30 лет ураган. Его жертвами стали 16 человек, более 100 обратились за помощью к медикам. 30 мая синоптики вновь объявили в регионе «желтый» уровень опасности.