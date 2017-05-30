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Для воспитанников нижнеломовского детского дома устроили праздник (видео)

30 мая в 17:52 158 просмотров
«Юристы—детям» присоединились и студенты.

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В преддверии Международного дня защиты детей представители судебного сообщества Пензенской области устроили праздник для воспитанников нижнеломовского детского дома. На этот раз к акции «Юристы—детям» присоединились и студенты.

Акция «Юристы — детям» проходит уже семь лет. На этот раз к ней присоединились представители различных профессий. Будущие юристы, медики и полицейские подготовили для мальчишек и девчонок насыщенную концертную программу, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я думаю, что праздник сегодня удастся. Хотелось бы, чтобы мы и впредь приезжали таким коллективом в этот радушный дом», — сказал председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

Традиционный праздник для мальчишек и девчонок устраивают дважды в год, и каждый раз организаторы стараются сделать его незабываемым. На этот раз для воспитанников интерната устроили приятный сюрприз — привезли контактный зоопарк.

«Когда видишь, как раскрываются глаза, появляются улыбки, хорошее настроение у детей — это самое главное, что есть у нас в жизни. И традиции, которые заложены, обязательно будут повторяться из года в год», — отметил начальник управления судебного департамента Пензенской области Алексей Кардаков.

В заключение праздника дети сфотографировались с животными из контактного зоопарка.

Гости поблагодарили руководителей, педагогов и работников детского дома за их заботу о детях, у которых непростая судьба.


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